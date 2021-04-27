Başarılı sporculardan Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret
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Başarılı sporculardan Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret

Başarılı sporculardan Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda başarılı olan sporcuları kabul etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda başarılı olan sporcuları kabul etti.

Kocaispir, ziyarette, 4 birincilik ve 4 ikincilik alan Yüreğir Belediyesi sporcuları ile antrenörleri Ali Gülengül'ü kutladı.

Belediye olarak futboldan basketbola, atletizmden okçuluğa, voleyboldan masa tenisine,

satrançtan güreşe çok sayıda dalda kenti temsil edecek sporcular yetiştirdiklerini belirten Kocaispir, "Yaptığımız spor tesisleri, oluşturduğumuz takımlarla Yüreğir'imizdeki başarılı sporcuların yeteneklerini keşfetmelerini ve doğru yönlendirilerek ileride başarılı birer sporcu olmaları için

çabalıyor, her zaman destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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