Başarılı sporculardan Somtaş'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başarılı sporculardan Somtaş'a ziyaret

Başarılı sporculardan Somtaş'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında başarılı olan sporcular, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı ziyaret etti.

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında başarılı olan sporcular, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı ziyaret etti.

8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında, dereceye giren sporcu ve antrenörler Spor A.Ş. Genel Müdürümüz Av. İbrahim Somtaş'ı ziyaret etti.

Sporcuların başarısı ile gurur duyduğunu söyleyen Somtaş, "Bu başarılar bizi gururlandırıyor, daha da başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Somtaş, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Başarılı sporculardan Somtaş'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Derya Yanık Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seren Serengil Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Lukas Podolski Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başarılı sporculardan Somtaş'a ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 13:08:53. #1.14#

title