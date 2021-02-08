Başarılı sporculardan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a ziyaret
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Başarılı sporculardan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a ziyaret

08.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:06
Başarılı sporculardan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a ziyaret

Türkiye ragbi şampiyonlarında başarı elde eden sporcular, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ı ziyaret etti.

Türkiye ragbi şampiyonlarında başarı elde eden sporcular, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ı ziyaret etti.

Ankara Kızılcahamam'da geçen yıl gerçekleştirilen ragbi Türkiye şampiyonasında başarı elde eden Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcuları, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Turan, yaptığı açıklamada, Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü'nün başarılarından ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Spor kulüplerine destek olmaya çalıştıklarını aktaran Turan, şunları söyledi:

"Bu yıl yine 4 kulübümüze destek için meclisimizden karar aldık. Kandıra'mızın gençlere ihtiyacı var. Gençler, Kandıra'nın geleceğini belirleyecek. Ben istiyorum ki gençlerimiz Kandıra'dan ayrılmasınlar, buraya hizmet etsinler. Kandıra'nın evlatları Kandıra'da çalışsın. Bu şehir bugünden yarına dizayn edilecek. Bunlarla ilgili katkı sağlayacak gençlere ihtiyacımız var. Bu konuda gençlerden destek istiyoruz. Biz onların yanındayız."

Kandıra Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılan ziyarette konuşan Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Bayram Meşe de ragbi takımında yer alan 6 kız ve 7 erkek sporcunun, Türkiye Ragbi Milli Takımına davet edildiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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