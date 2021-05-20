Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması
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Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması

Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçenin başarılı sporcularını ziyaret ederek Türk Bayrağı ve Kocaelispor forması hediye etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçenin başarılı sporcularını ziyaret ederek Türk Bayrağı ve Kocaelispor forması hediye etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan ile ilçenin başarılı sporcularını ziyaret etti. Sporcularla tek tek bir araya gelen Başkan Kocaman, Türk Bayrağı ve Kocaelispor forması hediye ettiği sporcularla her zaman gurur duyduklarını söyledi. Covid-19 tedbirlerine dikkat edilerek yapılan ziyarette Başkan Kocaman "Gençlerimizin başarılı olmaları için imkanlarımız dahilinde bütün desteği veriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamak bizlerin asli görevidir. Şuanda Milli Takım kamplarında olan ziyaret edemediğimiz kardeşlerimize de gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Kocaman daha sonra Avrupa'nın en büyük doğa parkı Ormanya'yı ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelerek, ziyaretçilere Türk Bayrağı hediye etti. - KOCAELİ

Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması
Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması
Başarılı sporculara Türk bayrağı ve Kocaelispor forması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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