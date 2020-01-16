Haberler » Spor » Başarılı sporcular ödüllendirildi - Spor

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Grokoromen Gençler A Kütahya Finali'nde madalya alan sporcular, ödüllendirildi.

16.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:49
Başarılı sporcular ödüllendirildi

'nın ilçesinde, Grokoromen Gençler A Kütahya Finali'nde madalya alan sporcular, ödüllendirildi.


Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, yaptığı açıklamada, "10 2019 tarihinde Kütahya' da düzenlenen Grokoromen Gençler A Kütahya finalinde Şaphane Anadolu Lisesi öğrencilerimizden altın madalya alan 67 kiloda Ramazan Cangür, gümüş madalya alan 87 kiloda Ahmet Daşdemir, bronz madalya alan 72 kiloda Mustafa Gürkut Dombay İlçe Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmetoğlu tarafından ödüllendirilmişlerdir. Kaymakamımız öğrencilerimizin başarılarının gelecek turnuvalarda devam etmesini dilediler" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler