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Başarılı sporcular Kaymakam Gür'ü ziyaret etti

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Başarılı sporcular Kaymakam Gür'ü ziyaret etti

Başyayla Kaymakamı Seda Gür okul sporları kapsamında Karaman'da düzenlenen Bilek Güreşi Kızlar ve Erkekler Gençler B Kategorisinde il birincisi olan öğrencileri makamında kabul etti.

BAŞYAYLA, KARAMAN (AA) - Başyayla Kaymakamı Seda Gür okul sporları kapsamında Karaman'da düzenlenen Bilek Güreşi Kızlar ve Erkekler Gençler B Kategorisinde il birincisi olan öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Gür, sporun öneminin ve alınan derecelerin ilçenin tanıtımı adına daha da geliştirilerek devamının sağlanması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Başyayla, Karaman, Güncel, Haberler

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