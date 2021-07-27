Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti
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Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti

Başarılı sporcular Başkan Akkaya'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden Akşehirli halterciler Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı makamında ziyaret ettiGeçtiğimiz temmuz ayında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş altı Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Nuran Yalçın...

Katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden Akşehirli halterciler Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti

Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş altı Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Nuran Yalçın 87 kilogramda Gençler Türkiye Şampiyonu olurken, 14-19 Haziran tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen U 15 yaş altı ve U 17 Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda Hatice Karagöz ise sıkletinde Türkiye ikincisi olmuştu.

Ziyarette sporcular; kulüplerine ve kendilerine verdiği destekler için Başkan Akkaya'ya teşekkür etti. Başkan Salih Akkaya sporcuları çeyrek altınla ödüllendirirken, "Her branşta başarı çıtanızı üst hedeflere taşımanızdan gurur duyuyorum. Belediyemizin imkanları el verdiği sürece spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz."dedi.

Öte yandan, 1 Ağustos'ta başlayacak Milli Takım Kampına, sporcu Nuran Yalçın katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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