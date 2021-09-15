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Başarılı sporcu ödüllendirildi

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Başarılı sporcu ödüllendirildi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri Alper Tuncay, Estonya Tallin'de yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Avrupa 2.'si olarak önemli bir başarıya imza atarken İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ödüllendirildi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri Alper Tuncay, Estonya Tallin'de yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Avrupa 2.'si olarak önemli bir başarıya imza atarken İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ödüllendirildi.

Çalışmalarını yaklaşık 5 yıldır Bozüyük Halk Eğitimi Merkezimizdeki kurslarda sürdüren başarılı sporcu, Avrupa Taekwondo şampiyonasında ilk maçta 2 numaralı seri başı Alman rakibini 22-6 yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Hırvat rakibini sayı nakavtıyla yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde 3 numaralı seri başı Bulgar rakibini müthiş çekişmeye sahne olan müsabakada 25-24 yenmeyi başaran sporcu adını finale yazdırdı. Final müsabakasında 1 numaralı seri başı Ukraynalı sporcuya karşı önde götürdüğü maçta ceza puanlarıyla elenerek Avrupa ikincisi oldu. Ayrıca Alper Tuncay, bu sene katıldığı Uluslararası Turkish Open turnuvasında ve Yıldızlar Türkiye Taekwondo şampiyonasında iki şampiyonluk yaşadı.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de başarılı sporcuyu tebrik ederek kendisine bisiklet hediye etti, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezini de kurslarda alınan başarılı sonuçlardan dolayı kutladı. - BİLECİK

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