Başarılı sporcu, antrenör ve kulüplere 41.2 milyon TL ödül

28.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:02

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılında uluslararası şampiyonalarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan bin 53 sporcu, 785 antrenör ve 23 spor kulübüne toplam 41 milyon 209 bin TL ödül verdi.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların 2019 yılı boyunca önemli başarılara imza attığını belirterek, "Milli sporcularımız 2019 yılı süresince birçok branşta spor tarihimize geçen unutulmaz başarılara imza attı. Yıl boyunca gösterdikleri başarılı performanslar neticesinde bizleri gururlandıran sporcu kardeşlerimi gönülden kutluyorum" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak milli sporcuların en iyi şartlarda kariyerlerini sürdürmeleri adına önemli atılımlara imza attıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Ödül yönetmeliği gereğince bu yıl sporcu, antrenör ve spor kulüplerimize toplam 41 milyon 209 bin 491 TL ödül verdik. Yine bu yıl içinde 5 bin 102 sporcuya 'milli sporcu' belgesi verdik. Ayrıca bu yıl, yükseköğrenim gören ve milli sporcu belgesine sahip 2 bin 896 öğrencimiz, milli sporcu bursundan faydalandı" ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 yılında da milli sporcuların başarısı ve refahı için her türlü imkanı seferber edeceklerini sözlerine ekledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılında uluslararası şampiyonalarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan bin 53 sporcuya, 785 antrenöre ve 23 spor kulübüne toplam 41 milyon 209 bin TL ödül dağıttı.



2019 yılında olimpik ve paralimpik branşların ferdi ve takım müsabakalarında derece alan sporcular, antrenörler ve kulüpler ödüllendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül yönetmeliği gereği dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alan bin 53 sporcuya 22 bin 579 cumhuriyet altını karşılığı 29 milyon 364 bin 260 TL ödül verdi.



Yönetmelik gereği, sporcuların antrenörleri ve bağlı oldukları kulüpler de ödüllendirildi. Buna göre, 785 antrenöre 5 bin 40 cumhuriyet altını karşılığı 6 milyon 785 bin 125 TL, 23 kulübe ise 4 bin 513 cumhuriyet altını karşılığı 5 milyon 60 bin 105 TL ödeme yapıldı.



Böylelikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılında sporcu, antrenör ve spor kulüplerine toplam 41 milyon 209 bin, 491 TL ödül dağıtılmış oldu.



5 bin 102 sporcuya 'milli sporcu' belgesi



Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıca 12 Mayıs 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; 'milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmelik' uyarınca 2019 yılında 5 bin 102 milli sporcu belgesi verdi. Son rakamla birlikte bugüne kadar toplamda 31 bin 445 milli sporcu belgesi verilmiş oldu.



700 kişiye şeref aylığı



Bakanlık, 1983 yılında çıkarılan; 'dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkındaki kanun' ile 2008 tarihli; 'başarılı sporculara aylık bağlanması ile devlet sporcusu unvanı verilmesi hakkında kanun' gereği, Aralık 2019 tarihi itibari ile toplamda 700 kişiye şeref aylığı bağladı.



286 milli sporcu beden eğitimi öğretmeni olarak atandı



Öte yandan milli sporcuların sınavsız beden eğitimi öğretmeni olarak atanmaları hakkındaki düzenleme gereği 2019 yılında 286 milli sporcunun beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Böylece 2007 yılından bu yana toplamda bin 236 milli sporcu beden eğitimi öğretmeni olarak atanmış oldu.



2896 öğrenci milli sporcu bursundan faydalanıyor



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından 'milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmelik' hükümlerine göre 'milli sporcu belgesi' almış (amatör milli) yüksek öğretim öğrencilerinden Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından milliliği ve burs katsayıları teyit edilen öğrencilere aylık öğrenim kredisi tutarının üç katına kadar burs veriliyor.



Bu düzenleme doğrultusunda, 2019 yılı Aralık ayı itibariyle yüksek öğrenim gören milli sporcu belgesine sahip 2 bin 896 öğrenci milli sporcu bursundan faydalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA