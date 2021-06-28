Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu'na teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu'na teşekkür

Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu'na teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grup'ta grup birincisi olarak çeyrek finale kalan Bağlar Belediyespor futbol takımı ve bölge birinciliği elde ederek 2.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grup'ta grup birincisi olarak çeyrek finale kalan Bağlar Belediyespor futbol takımı ve bölge birinciliği elde ederek 2. Lig'e yükselme hakkı kazanan kadın voleybol takımının teknik heyetleri ile bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grup'ta grup birincisi olarak çeyrek finale kalan Bağlar Belediyespor futbol takımı ve bölge birinciliği elde ederek, 2. Lig'e yükselme hakkı kazanan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımının teknik heyetleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret edip başarılarını takdim ederek desteğinden ötürü teşekkür etti. Görüşmede Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi'nin yanı sıra kulüp yöneticileri ile futbol takımı teknik direktörü Ekrem Üşen ve voleybol takımının teknik sorumlusu Serpil Karakaş yer aldı. Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, Başkan Beyoğlu'nun desteğiyle sporda başarılı bir dönem yaşadıklarını dile getirerek amaçlarının birçok branşta gerek alt yapı ve tesisleşme gerekse sportif başarı anlamında kenti en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

"Tesisimiz tamamlandığında Bağlar spor merkezi olacak"

Futbol ve voleybol takımlarının başarısından duyduğu mutluluğu paylaşan Başkan Beyoğlu da spora ve sporcuya her anlamda destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Beyoğlu, "Belediyemizi başarıyla temsil edip Diyarbakır'ımıza ivme kazandıran güzel sonuçlardan dolayı hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin başarısı bizi her zaman mutlu eder. Sportif başarılarla beraber kalıcı başarılara zemin hazırlamak amacıyla tesisleşme ve alt yapıya da ayrı bir önem veriyoruz. Bu anlamda 35 bin metrekarelik alanda çok amaçlı spor tesisimizin inşaatı devam ediyor. Bu projemiz tamamlandığında çok daha iyi sporcular yetişeceği gibi gençlerimiz ve çocuklarımız arzuladıkları koşullarda spor yapma imkanına kavuşmuş olacak" dedi. - DİYARBAKIR

Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu'na teşekkür
Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu'na teşekkür
Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu'na teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu'na teşekkür - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:56:16. #1.16#

title