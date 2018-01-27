Başarılı Sigortacılar Gezide Moral Buldu

Mersin'de faaliyet gösteren Özhedef Sigorta, hedeflerini tutturan çalışanları için Şanlıurfa ve Mardin gezisi düzenledi.

Şirketin her yıl yüksek performans ve başarı gösteren personelleri ve yöneticileri için düzenlemiş olduğu gezi için bu yıl doğa ve tarihin bütünleştiği Mardin ve Şanlıurfa illeri seçildi.

Eski bir turist rehberi olan Genel Müdür Abdulcelil Alkış'ın rehberliğinde yapılan gezide, 2 gün boyunca Güneydoğu'nun tarihi dokusu, eşsiz mimarisi ve büyüleyici doğası keşfedildi. Özhedef Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Edhem Alkış'ın doğduğu Yüksektepe köyü ziyaret edildikten sonra Mardin'in Kasimiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ve eski Mardin gezildi. Şanlıurfa'da konukevinde özel düzenlenen sıra gecesine katılan çalışanlar eğlenceli vakit geçirdi. Yapılan değerlendirme ve istişare toplantısında çapraz satış kampanyasında başarılı teknik personellere plaket takdim edildi. Ardından tarihi Balıklı göl, eski çarşılar, bakır işlemelerin yapıldığı tarihi çarşı ve Gümrükhanı ziyaret edildi.

Genel Müdür Abdulcelil Alkış, Güneydoğu gezisinde tüm ekiple bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışanlarımızı ve sigortalılarımızı ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımızı şirketimize olan katkıları ve emeklerinin karşılığını en güzel şekilde verebilmek ve teşekkür etmenin güzel bir yolu olarak gördüğümüz için sık sık eğlenceli geziler, aktiviteler düzenliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın değerli katkılarıyla başarılı bir yılı tamamladık. Müşterilerimize, küçük, büyük, uzak yakın demeden almış oldukları ürünlerin imkan tanıdığı tüm hizmetleri her koşulda doğru bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen şirketimiz, yetkin, eğitimli personeli ile tüm branşlarda gündemi, kanun ve kuralları, sigortacılık güncelini takip ederek başarılı büyümemize devam ediyoruz" dedi. - MERSİN