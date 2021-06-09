Başarılı öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başarılı öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi sahip çıktı

Başarılı öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başarılı kız öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sahip çıktı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başarılı kız öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sahip çıktı.

Maddi imkansızlıklardan dolayı uygun ders çalışma ortamı olmayan Kahta ilçesine bağlı Damlacık köyündeki İrem Ülgen için Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri kapsamında, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ve rehberlik faaliyetlerinde, uygun ders çalışma ortamı olmayan Damlacık Ortaokulu öğrencilerinden başarılı 7. Sınıf öğrencisi İrem Ülgen'e çalışma masası, sandalye, halı, giyim ve ayakkabı hediye edilerek uygun çalışma ortamı hazırlandı.

Toplumların varlığını sürdürebilmesi, genç nesillerin yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasının devletin en öncelikli konularından biri olduğuna dikkat çeken Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, bugün genç nesillere yapılacak yatırımların, aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Müdür Erşahin, "Kırdan kente yaşanan yoğun göçler, sosyal, ekonomik ve kültürel değişim süreçleri gibi birçok etkenler toplumsal olarak özellikle de aile yapısında birtakım problemlere sebep oluyor. Çocuklarımız ise bu tür gelişmelerden en çok etkilenen grup oluyor. Bu anlamda ailelerin desteklenmesi ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi bakanlığımızın genel politikasının ve çocuk politikasının temelini oluşturuyor. Bu kapsamda 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmetleri bakımındaki çocuklarımızdan çok daha fazlasını ailesinin yanında destekliyoruz. Böylece hem ailelerimiz çocuklarından ayrılmamış oluyor, hem de çocuklarımız aile ortamından koparılmamış oluyor. Bu anlamda Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'müzün, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri kapsamında yapılan denetim ve rehberlik faaliyetleri sonucunda, uygun ders çalışma ortamı olmayan Damlacık Ortaokulu öğrencilerinden başarılı 7. Sınıf öğrencisi İrem Ülgen'e çalışma masası, sandalye, halı, giyim ve ayakkabı hediye edilerek uygun çalışma ortamı hazırlandı. Ayrıca hayırsever bir vatandaşımız tarafından da eğitim hayatı boyunca burs bağlandı" diye konuştu.

İrem Ülgen'in Annesi Hanife Ülgen, kızının eğitimden geri kalmaması için gerekli tüm imkanları sağlayan Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - ADIYAMAN

Başarılı öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başarılı öğrenciye Kahta Sosyal Hizmet Merkezi sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:27:49. #1.14#

title