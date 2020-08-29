Başarılı öğrencilerin Ilgaz Dağı'ndaki eğitim kampı sona erdi - KASTAMONU
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Başarılı öğrencilerin Ilgaz Dağı'ndaki eğitim kampı sona erdi - KASTAMONU

Kastamonu'da okullarındaki en başarılı 48 dezavantajlı öğrenciye bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimin verildiği kamp sona erdi.

29.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:32

Kastamonu'da okullarındaki en başarılı 48 dezavantajlı öğrenciye bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimin verildiği kamp sona erdi.

Ilgaz Dağı'ndaki otelde TÜBİTAK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle 6. ve 7. sınıflara yönelik düzenlenen eğitim kampında 25 akademisyen ve öğretmen yer aldı.

"Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon becerileri ile geleceğin mesleklerini ve doğayı keşfediyorum" temasıyla gerçekleştirilen kampta öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim aldı.

Öğretmenlerinin yardımıyla Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki çam ağaçlarına tasarladıkları kuş yuvalarını asan öğrencilerin 24 Ağustos'ta başlayan kampı sona erdi.

Proje yürütücüsü Kamil Doğanay, AA muhabirine, etkinliği güzel bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Öğrencilerin robotik yazılım, model uçak, insansız hava aracı tasarlama, drone eğitimi gibi birçok alanda bilgi sahibi olduğunu ifade eden Doğanay, "Projemizin asıl amacı 21. yüzyıl becerileri dediğimiz, üreten, ülkesine katma değer katan bireyler yetiştirmek. Bunun da öğrencileri ilkokul ve ortaokulda bu tür etkinliklerle tanıştırmakla olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında merhamet duygusunu pekiştirmek için öğrencilerden hayvan dostu barınak tasarlamalarını istediklerini anlatan Doğanay, "Öğrenciler, kuş evi tasarımı yaptılar. Kuşların ilgisini çeken renkleri araştırdılar. Bu araştırma kapsamında ahşaptan kuş evleri yaptılar. Bunları ormanımıza getirdik, ağaçlara astık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden İrem Samiye Yalçın da kuş yuvası yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bizim yaptığımız yuvalar sayesinde kuşlar üşümeyecek." dedi.

Başarılı öğrencilerin Ilgaz Dağı'ndaki eğitim kampı sona erdi - KASTAMONU

Kaynak: AA

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