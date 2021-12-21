Başarılı öğrencilere tablet dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başarılı öğrencilere tablet dağıttı

Başarılı öğrencilere tablet dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde başarılı öğrencilere tablet hediye etti. Baba ocağı Gürün'ü sık sık ziyaret eden Boyraz, yine eli boş gelmedi. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı ile birlikte Gürün Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Gürün Halk Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret den Boyraz, Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerin yaptığı çalışmaları yerinde görerek kursiyerlere başarılar diledi. Atık kot kumaşlardan üretilen kalemlik, el ve makyaj çantası ile valiz gibi el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Çiftçi, bu güzel çalışmalarından dolayı kursiyerleri tebrik etti. Ardından ilçede çeşitli sınavlarda ve aktivitelerde başarı elde eden 50 öğrenciye tablet hediye etti. - SİVAS

Başarılı öğrencilere tablet dağıttı

Başarılı öğrencilere tablet dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title