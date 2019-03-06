Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Pektaş'a Ziyaret

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, ilçede gerçekleştirilen okullar arası bilgi yarışmasında birinci olan Sefil Selimi Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Pektaş, ziyarete gelen öğrencilerle bir süre sohbet ederek, başarılarından dolayı kutladı.

İlçeyi Sivas'ta yapılacak bilgi yarışmasında temsil edecek öğrencilere başarı dileyen Pektaş, "Size olan güvenimiz tamdır. İlçemizi çeşitli platformlarda başarıyla temsil edeceğinizden eminim, hepiniz de gelecek vaat ediyorsunuz. Göstermiş olduğunuz performanstan dolayı kutluyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise Kaymakam Pektaş'a yarışma ile ilgili bilgi verdi.

Yarışmanın çeyrek finalinin 19 Mart'ta Sivas'ta yapılacağını aktaran Ergen, bu yarışmada ilçeyi Sefil Selim'i Ortaokulu öğrencileri, Nurcan Temeltaş, Mehmet Emin Güner, Ayşenur Işık, Salih Tulumcu ve Ela Kızılkaya'nın temsil edeceğini belirtti.

Pektaş, öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Kaynak: AA