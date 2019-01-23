Başarılı Öğrenciler ve Aileleri 5 Yıldızlı Tatilde

Antalya Büyükşehir Belediyesince okul dönem birincisi öğrencilere ve ailelerine yönelik başlatılan "5 yıldızlı tatil hediyesi" projesi kapsamından 5 yılda 12 bin 85 kişi tatil yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak yaklaşık beş yıl önce başlatılan "5 yıldızlı tatil" projesi başlatıldı. Buna göre öğrenciler ve aileleri, her yıl tatil dönemlerinde, Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde 3 günlük tatille ödüllendiriliyor.

Beş yılda 12 bin 85 kişinin faydalandığı proje kapsamında bu yılki sömestr tatilinde ise 790 ortaokul ve lise dönem birincisiyle bin 580 yakını tatil yapıyor.

Serik Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu öğrencisi Tuğba Kurt, en büyük destekçisinin ailesi ve öğretmenleri olduğunu belirtti. Çok güzel bir karne hediyesi aldığını dile getiren Kurt, "Dönem sonunda böyle bir tatili bana ve aileme hediye eden Menderes Türel başkanımıza çok teşekkür ederim, kendisini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kurt'un babası Serik Belpınar Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kurt da kızlarıyla gurur duyduklarını kaydetti. Kızının başarısı sayesinde kendilerinin de tatil yaptıklarını aktaran Kurt, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Çocuklarımıza yönelik bu motivasyon tatiline bizleri de ortak ettiği için minnettarız. Her zaman halkının yanında olduğunu bizzat biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Limak Ortaokulu dönem birincisi Mahir Ediz Kaya tatil hediyesini kazandığında çok mutlu olduğunu bildirdi.

Tatilin kendisine motivasyon sağladığını belirten Kaya, "Bu hediye bizi daha fazla çalışmamızı teşvik edecek. Menderes Türel başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Döşemealtı Özel Antalya Bahçeşehir Koleji 8. Sınıf öğrencisi Gül Rana Tuncer ise tatili hak etmek için çok çalıştığını kaydetti. Ders anında elektronik cihazlardan uzak durduğunu anlatan Tuncer, "Bol bol test çözdüm ve dersi derste dinledim. Şu an buradayım ve çok mutluyum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim çok güzel bir hediye." cümleleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak: AA