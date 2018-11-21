Başarılı Öğrenciler Umreye Gönderilecek

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, 164 öğrenci umreye gönderilecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde lise öğrencileri umreye gönderilecek.

Kendilerine verilen kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak öğrencilerden ilk üçe girenler umreye gidecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, belediyelerin altyapı ve kendi alanındaki işlerin yanı sıra vatandaşlara dokunan, hayatın her alanında olan kurumlar olduğunu belirtti.

Şahinbey Belediyesinin önemli projelere katkı sunduğunu belirten Gül, sınav öncesi Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Kırk Hadis Kırk Yorum kitabınının öğrencilere okutulacağını aktardı.

Vatandaşlardan kötü alışkanlıklar, trafik gibi konularda şikayetler geldiğini dile getiren Gül, bunların hepsinin eğitimle çözüleceğini belirterek, bu tür projelerin katkısına dikkat çekti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da projenin amacının kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için iki yıldan bu yana projeler geliştirdiklerini vurgulayan Tahmazoğlu, düzenleyecekleri sınav sonucunda başarılı öğrencileri şubat ayında umreye göndereceklerini kaydetti.