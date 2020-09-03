Başarılı öğrenciden AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a ziyaret
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Başarılı öğrenciden AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a ziyaret

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sözel puan türünde Türkiye 188'incisi olup İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümüne yerleşen Didem Kalaycı'yı kabul etti.

Başarılı öğrenciden AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a ziyaret
03.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:41

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sözel puan türünde Türkiye 188'incisi olup İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümüne yerleşen Didem Kalaycı'yı kabul etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen kabulünde Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi Üstün Başarı Bursu kazanan Kalaycı'yı tebrik ederek başarılarının daim olmasını diledi.

Başarıyı ödüllendirmenin, ülkenin geleceğine karşı sorumlulukları olduğunu belirten Erdal, şöyle konuştu:

"AÜ olarak bu yıl ilk defa başarılı öğrencilerimizi desteklediğimiz, burs programlarımızı hayata geçirdik. Üniversite eğitimi gençlerimizin geleceğinin şekillendiği bir dönem. Bu dönemde başarılarının ödüllendirilmesi öğrencilerimizin motivasyonunu ve öz güvenini yükseltiyor. Üniversite olarak bu yılda başarılı öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer aldık. Didem Kalaycı'nın yanı sıra kendi puan türlerinde dereceye giren altı öğrenci daha Anadolu Üniversitesini tercih ederek başarı burslarından faydalanmaya hak kazandı. Ülkemizin başarılı gençlerini burs olanakları ile desteklemek bizim için de gurur verici."

Daha sonra Rektör Erdal, Kalaycı'ya başarı bursu sertifikası ve burs kapsamında hediye edilen dizüstü bilgisayarı verdi.

Didem Kalaycı ise Prof. Dr. Erdal'a teşekkür ederek, "Anadolu Üniversitesi 4 yıldır hayallerimi süslüyordu. Sadece eğitim öğretim alanında değil sosyal yönleriyle de beni etkiliyordu ve burada başarılı sanatçıların, sporcuların yetiştiğini biliyorum. Rektörümüzle tanıştım ve kendisi ile sohbet ederek üniversitemi daha yakından tanıma fırsatı buldum. Sınavda gösterdiğim başarının ödüllendirilmesi beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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