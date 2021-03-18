Başarılı kemancı Rüya: En çok sahneye çıkmayı, konser vermeyi özledim
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Başarılı kemancı Rüya: En çok sahneye çıkmayı, konser vermeyi özledim

18.03.2021 08:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:32
Başarılı kemancı Rüya: En çok sahneye çıkmayı, konser vermeyi özledim

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi gören Rüya Kuzuoğlu (13), şubat ayında İtalya ve Polonya'daki yarışmalarda 3'üncü, Japonya'da düzenlenen yarışmada ise 2'ncilik elde etti.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi gören Rüya Kuzuoğlu (13), şubat ayında İtalya ve Polonya'daki yarışmalarda 3'üncü, Japonya'da düzenlenen yarışmada ise 2'ncilik elde etti. Pandemi nedeniyle yarışmaların online gerçekleştiğini anlatan Rüya, "En çok sahneye çıkmayı, konser vermeyi özledim" dedi.

Antalya'da yaşayan Rüya Kuzuoğlu, AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı'nın Yarı Zamanlı Müzik ve Bale Ortaokulu'nda, Öğr. Gör. Gülcihan Babayeva'dan keman eğitimi alıyor. Konservatuvarda 6'ncı yılı olan Rüya Kuzuoğlu, pandemi döneminde evde kalarak daha çok keman çalma fırsatı yakaladı. Gün geçtikçe kendini geliştiren Kuzuoğlu, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaya başladı. Geçen sene İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda Özel Halk Beğeni ödülüne layık görülen Rüya Kuzuoğlu, şubat ayında İtalya'da düzenlenen 'X. International Competitionfor Young Musicians 'Citta' di Massa' ve Polonya'da düzenlenen 'I. International Online Instrumental Performance Competition' yarışmalarında 3'üncü oldu. Yine aynı ay Japonya'da düzenlenen 'International Competition of Musical and Artistic Creativity 'Tokyo Stars' yarışmasında 2'ncilik elde ederek, Türkiye'yi gururla temsil etti.

Geçen yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Yarışması'nda Özel Halk Beğeni ödülüne layık görüldüğünü belirten Rüya Kuzuoğlu, "Şubat ayında İtalya ve Polonya'da 3'üncülük, yine aynı ay Japonya'da düzenlenen uluslararası yarışmada 2'ncilik ödülü aldım. Pandemi döneminde evde kendimi daha çok geliştirme fırsatı buldum ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaya başladım. Çalışmalarıma hala devam ediyorum. Koronavirüs nedeniyle zorluklar geçirsek de kemanda kendimi çok geliştirme fırsatı yakaladım" dedi.'ALKIŞ SESLERİ HALA KULAĞIMDA'Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle yarışma ve konserlerin artık online gerçekleştiğini anlatan Rüya Kuzuoğlu, sahneleri çok özlediğini vurguladı. Kuzuoğlu, "Açıkçası konserlerde aldığım alkışlarla, yarışmalardan aldığım derecelerden daha mutlu oluyorum. Yarışmalar maalesef online gerçekleşiyor. Kayıtlar yaparak yarışmalara hazırlanıyorum ve gönderdiğim kayıtlarla dereceler elde ediyorum. En çok sahneye çıkmayı, konser vermeyi özledim. Etraftan gelen alkış sesleri hala kulağımda" diye konuştu.

Rüya Kuzuoğlu, Londra'da eğitim almak istediğini ve dünyaca ünlü orkestra şefi olmayı hedeflediğini aktardı.


Başarılı kemancı Rüya: En çok sahneye çıkmayı, konser vermeyi özledim
Başarılı kemancı Rüya: En çok sahneye çıkmayı, konser vermeyi özledim
Başarılı kemancı Rüya: En çok sahneye çıkmayı, konser vermeyi özledim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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