Başarılı Judocular Olimpiyat Hazırlık Merkezine Ayrıldı

Osmaniyeli 3 judocu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) davet edildi.



Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, makamında kabul ettiği judocuların şampiyonanın ardından katıldığı olimpiyat seminerlerinde, ilk 12 sporcunun arasından yer alarak Samsun'daki TOHM'a seçilme başarısı elde ettiğini söyledi.

TOHM projesinin bakanlıkça hayata geçirildiğini ifade eden Loğoğlu, "Sporcularımızın geleceğin şampiyonlarının yetiştirildiği TOHM katılacak olmaları memnuniyet vericidir. Proje sayesinde, yeni nesiller Türk sporu adına önemli başarılar elde edecek. Sporcu kardeşlerimizin de yakalamış oldukları bu fırsat kendileri açısından son derece önemli, bizler için de gurur verici bir durumdur. Sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.