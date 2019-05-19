Başarılı Hokeyciler 19 Mayıs'ı Kutladı

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübün bünyesinde binin üzerinde sporcu bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramını kutladı. Küçük büyük tüm hokeyciler, yeşil sahada bu kez maç değil 19 Mayıs heyecanı yaşadı.

Türkiye'nin dört bir yanında kutlamaları büyük coşkuyla devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na Gaziantep'te yaptıkları kutlamalarla Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü damgasını vurdu. "Haydi Çocuklar Hokeye" kampanyasının büyük ilgi gördüğü kulüpte hokeyle yeni tanışan çocuklarda 19 Mayıs kutlamalarına katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ataya cevabını okuyan yüzlerce sporcu kutlamalar çerçevesinde çeşitli hokey gösterileri de yaptı. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün kutlamalarına THF Başkan Vekili Bayram Yüksel'de katılarak sporcuların bayramını kutladı. Yüksel sporcularla sohbet ederek Teknik Direktör Yusuf Kasım, antrenörler Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gaziantep'in hokeyde önemli bir misyona sahip olduğunu ifade eden Başkan Vekili Bayram Yüksel kutlamalara katılan sporcuların bayramlarını kutladı.

"Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam edeceğiz"

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Türkiye'yi uluslararası arenalarda başarıyla temsil ederek katıldıkları bütün şampiyonalardan şampiyonluk kupalarını Türkiye'ye getirdiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Milli mücadelenin ilk kıvılcımının atıldığı ve bağımsızlık yolunda en büyük adım olarak gördüğümüz Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı milli tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bayram coşkusunu bu gün sporcularımızla birlikte hokey sahasında yaşıyoruz. 'Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözleriyle Türk sporcusunu tanımlayan ve en büyük manevi desteği onun aziz hatırasından aldığımız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel toprakların milletimize vatan olarak sonsuza kadar var olabilmesi için canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini için aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bayramını kutluyoruz. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü gücünü bu aziz milletten ve Gazianteplilerden almakta olup uluslararası arenalarda milletimizi, ülkemizi ve kentimizi en iyi şekilde devam etmiş, etmeye de davam edecektir" dedi.

Hokey'e ilgi çığ gibi büyüyor

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü antrenörlerinden Ayşe Kasım hokey sporunun son zamanlarda büyük ilgi görmeye başladığını, kulüp tarafından başlatılan Haydi Çocuklar Hokeye Kampanyasına katılımın yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Hokey sporunda yeni yetenekleri keşfederek Türk sporuna kazandırmak için yürüttüğümüz Haydi Çocuklar Hokeye Kampanyası inanılmaz yoğun ilgi görüyor. Bugün altyapı sporcularımızla diğer takımlarımız hep birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladık. Türk hokeyinde Gaziantep bundan sonraki süreçlerde adeta belirleyici olma yolunda hızla yürüyor. Yetenekli çocuklarımızı hokeyle tanıştırarak onların takımlarımızda aktif görev alması yönünde çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA