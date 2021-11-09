Başarılı Güreşçilerimize Yemek Düzenlendi.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi yurtdışında başarı ile temsil eden Gümüşhacıköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gümüş Spor Kulübü güreşçilerinin onuruna İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yemek verildi.

Öğretmenevi restoranında düzenlenen programa Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necmi Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Engin Aktaş, okul müdürlerimiz, Gümüş Spor Yönetim Kurulu üyeleri ve güreşçilerimiz katıldı.

Kaymakamımız Altınöz güreşçileri tebrik ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. " sözünü hatırlatarak Vatanına- Milletine hayırlı gençler olduklarını söyledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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