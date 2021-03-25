Başarılı DJ Cenk Gürsoy genç yaşına rağmen dünyaya açılıyor
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Başarılı DJ Cenk Gürsoy genç yaşına rağmen dünyaya açılıyor

25.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:08
Başarılı DJ Cenk Gürsoy genç yaşına rağmen dünyaya açılıyor

Dünyaca ünlü Kamanca sanatçısı Mark Eliyahu tarafından paylaşılan sosyal medyada yayınlamış olduğu performansı ile genç ve başarılı DJ Cenk Gürsoy dünyaya açılıyor. Cenk Gürsoy "Mark Eliyahu'nun paylaşımı sonrasında dünyanın dört bir yanında çalışmalarımı takip eden kişiler oldu" dedi.

Başarılı DJ Cenk Gürsoy mesleğe yeni başlayanlar için "Her durumda işine devam etmeyi bilen ve işinin sanatsal yönünü her zaman göz önünde bulunduranlar bu meslekte kazananlar olacaktır. Ayrıca dünyadaki müzik eğilimlerini takip etmek ve bunlara kendi yorumunu katarak düzenlemek de önemli. Performans sergilediğimiz mekânlara gelenler sizin için gelmeli. Sizin yapacağınız farklılıkları görmek ve sizin yorumladığınız müzikle eğlenmeyi hedeflemelidir. Siz de bunun bilincinde olarak performanslarınızı planlamalısınız" sözleriyle tavsiyelerde bulundu.

Yaptığı işlerle fark yaratan Cenk Gürsoy, Murat Dalkılıç'ın Afeta isimli parçasına yaptığı remix ile geçen yaz en çok dinlenenler listesine giren şarkıya imzasını atmayı başardı. Bunun sonucu olarak da genç DJ beklentileri de yükseltmiş oldu. Mark Eliyahu tarafından beğenilen ve paylaşılan çalışması ile de dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinde her geçen gün yükselişini sürdüren Cenk Gürsoy ve Mark Eliyahu yeni bir projenin sinyallerini vermiş olabilir mi? Sorusunu akıllara getirdi.

Cenk Gürsoy, genç yaşına rağmen sözünü ve müziğini kendisinin yazdığı şarkıları da performanslarında kullanarak farklılık yaratıyor. Bunun yanı sıra pek çok ünlü isimle çalışma fırsatını da yakalamış ve bunlarla da oldukça ses getiren çalışmalara imza atmıştır. Murat Dalkılıç'ın Afeta şarkısına remix yaparak geçen yaz eğlence mekânlarına damgasını vurduktan sonra dünya starlarının da ilgisini çekti.

Editör - Hande Yüksel Aydın
Hande Yüksel Aydın
Editör
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