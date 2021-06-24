Başarılı çalışmalar imza atan Tarım İl Müdürlüğü, Vali Tavlı'yı ağırladı

Turizmin göz bebeği Muğla'yı uyguladığı projelerle 'tarım şehri unvanı kazandıran Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ağırladı.

Turizmin göz bebeği Muğla'yı uyguladığı projelerle 'tarım şehri unvanı kazandıran Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ağırladı. Müdürlüğün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı'ya İl Müdürü Barış Saylak son 6 ay içerisinde gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Muğla'nın tarımda da öncü bir kent olma yolunda hızla ilerlediğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tavlı, İl Müdürü Barış Saylak ve ekibine teşekkür etti.

Turizmin göz bebeği Muğla'nın doğal ve kültürel varlıklarının yanında iklim ve bitki örtüsünün yanında verimli toprakları ile önemli bir tarım şehri olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Vali Tavlı'ya projelerin gerçekleşmesinde verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Şu anda bir çok proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini ancak; çevreyi korumak amacıyla 'Bitki koruma ürünleri ve gübre ambalaj atıklarının bertaraf edilmesi' projesi ile 'Hayvancılık işletmelerinde hastalıklardan ari işletme modülü' projesi ve 'Seydikemer tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' projesinden söz eden Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Şu anda ilimizde yaklaşık 300 bin büyükbaş ve 532 bin küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. İlimizde hayvancılık sektörü her geçen gün gelişiyor. Seydikemer'de 1200 dekar alanda 40 bin büyükbaş hayvanla oluşturacağımız süt işletmeciliğinde 2 bin 500 kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Proje içerisinde yem fabrikası ve biyogaz tesisi de yer alıyor. Bu projenin aynı zamanda örnek olacağını ümit ediyoruz" diyerek desteklerinden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Kurumun yeni binasında daha güzel bir çalışma ortamında daha büyük projelere imza atacağına inandığını belirten Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın gelişip kalkınmasında önemli rol oynayacak çalışmalara imza atan Tarım İl Müdürlüğü çalışanlarına tebrik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı