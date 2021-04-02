Başarılı Boccia sporcuları madalyalarını aldı
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Başarılı Boccia sporcuları madalyalarını aldı

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Başarılı Boccia sporcuları madalyalarını aldı

Online olarak düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Sanal Boccia turnuvasında dereceye giren Sivaslı sporcular ödüllerini aldı.

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Online olarak düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Sanal Boccia turnuvasında dereceye giren Sivaslı sporcular ödüllerini aldı.

Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren paralimpik boccia sporcuları, Uluslararası Boccia Spor Federasyonu (BisFed) tarafından tavsiye edilen "Boccia Battle" 3 boyutlu mobil uygulamasıyla düzenlenen sanal turnuvada mücadele etti. 60 sporcunun katıldığı müsabakalar; BC1, BC2, BC3, BC4 ve BC5 olmak üzere 5 farklı kategoride yapıldı.

Sivas'ı temsilen yarışmaya katılan Sivas Şeker Spor Kulübü sporcusu Mustafa Ayan ve Sivas Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mustafa Demir, dereceye yapmayı başardı. BC5 kategorisinde 2. olan Mustafa Ayan ile 3. olan Mustafa Demir'e madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir takdim etti. Demir, Sivas'ı başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenör Şefika Şeker Kaygusuz'u tebrik etti. - SİVAS

Başarılı Boccia sporcuları madalyalarını aldı
Başarılı Boccia sporcuları madalyalarını aldı
Başarılı Boccia sporcuları madalyalarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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