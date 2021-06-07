Başarılı Bir Kariyer İçin İç Sabotörle Yüzleşme Semineri Gerçekleşti

Başarılı Bir Kariyer için İç Sabotörle Yüzleşme Semineri Gerçekleşti Üniversitemiz Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Başarılı Bir Kariyer için İç Sabotörle Yüzleşme ve Öz Şefkat Atölyesi" adlı çevrimiçi seminer, 3 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti.

Başarılı Bir Kariyer için İç Sabotörle Yüzleşme Semineri Gerçekleşti Üniversitemiz Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Başarılı Bir Kariyer için İç Sabotörle Yüzleşme ve Öz Şefkat Atölyesi" adlı çevrimiçi seminer, 3 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti.

Profesyonel Koç M. Hilal Çatak'ın gerçekleştirdiği seminere, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İsmet Anık Baysal ve öğrenciler katıldı.

Başarılı bir kariyer için öğrencilerin kendileriyle ilgili farketmeleri gereken noktalar anlatıldığı ve verimli geçen seminer, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: Habermetre