Başarılı bir geleceğe kulaç atıyorlar
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Başarılı bir geleceğe kulaç atıyorlar

Başarılı bir geleceğe kulaç atıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında yaz dönemi çalışmaları yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında yaz dönemi çalışmaları yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Kulvarlarda yüksek tempoda çalışan minik sporcuların antrenmanlarına misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, branşa özgü yetenek taramalarıyla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı.

Farklı branşlarda gerçekleştirdiği spor akademileri çalışmalarıyla binlerce kişiyi spor alanlarında buluşturan Şehitkamil Belediyesi, çalışma periyodunda düzenlediği branşa özgü seçme ve yetenek taramalarıyla geleceğin şampiyonlarını lisanslı olarak Gaziantep ve Türk sporuna kazandırıyor. Yüzme, sutopu ve sualtı sporları branşlarında sporcularının elde ettiği birbirinden önemli başarılarla ulusal ve uluslararası sahnede adından sıkça söz ettiren Alleben Yüzme Havuzlarında geleceğe yatırım hız kesmeden devam ediyor. Yaz akademilerinde gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, branş antrenörleriyle gerçekleştirilen eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede su sporlarıyla yeni tanışan minik kulaçların olimpiyat hedefiyle çalışmalara başladıklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlarının yetiştiği Alleben Yüzme Havuzlarımızda bir yandan müsabık sporcularımızın çalışmaları devam ederken, bir diğer yandan da yaz spor akademilerimiz kapsamında binlerce çocuğumuz ve gencimiz, su sporlarıyla tanışıyor. Yaz döneminde gerçekleştirilen yetenek taramalarıyla 200'ün üzerinde kursiyer, müsabık sporcularımızın yer aldığı kademeli eğitim sitemine dahil edildi. Minik kulaçlarımız, yola olimpiyat hedefi ile çıkıyorlar. Bundan önceki süreçte bu modelle birçok milli ve rekortmen sporcu yetişti. İnşallah bundan sonraki süreçte teknik ekibimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin büyük desteği ile başarılar devam edecek. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Başarılı bir geleceğe kulaç atıyorlar
Başarılı bir geleceğe kulaç atıyorlar
Başarılı bir geleceğe kulaç atıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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