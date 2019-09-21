Başarılı atletlere Kazım Kurt'tan ödül

21.09.2019 14:12

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarıspor Kulübü atletizm sporcularını aldıkları başarılardan dolayı ödüllendirdi.



Odunpazarıspor Kulübü atletizm sporcuları, aldıkları 22 kupa ve alınan birçok bireysel başarıdan dolayı Başkan Kurt tarafından ödüllendirildi. Başkan Kurt başarılı sporcuları aileleri ile birlikte geziye gönderdi. Gerçekleştirilen geziye 67 sporcu ve 36 veli katıldı. Keyifli bir gezi programı geçiren sporcular Başkan Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA