Başarılı aşılama çalışmaları, İngiltere pazarını ön plana çıkartacak

Alman basını İngiltere'deki aşılama çalışmalarını örnek model olarak gösterirken, Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya'daki aşı organizasyonlarını eleştirdi.

Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, Alman basınında yer alan aşılama organizasyonları hakkındaki haberleri değerlendirdi. Alman basınının İngiltere'deki aşılamada organizasyonlarını bir numara olarak değerlendirdiğini kaydeden İbrahim Bağ, "İngiltere'de Hükümet ve Bakanlıklar aşılama çalışmaları için daha organize bir görüntü sergiliyor. Haberlerde İngilizlerin aşı çalışmaları örnek model olarak gösterilirken Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya'nın ise aşı organizasyonlarında döküldüğünü belirtiyor" dedi.

İngiltere'de aşı olanların sayışının 3 milyonu geçtiğini belirten İbrahim Bağ, "Aşılama çalışmalarına bakarak turizm ve pazar olarak değerlendirdiğimiz zaman İngiltere pazarı çok büyük önem arz ediyor. Aşı olan ve karantina ortamından sıkılan İngilizler, tatil ve seyahat için daha erken davranabilir. İngiltere, başarılı aşı organizasyonunu devam ettirebilirse aşının vereceği güven ile İngilizler, rahat ve güvenle seyahat edebilirler" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today