Başarılarını 'Jonglörlük'le arttırıyorlar

ÜÇ veya daha fazla topun ardışık olarak atılıp tutulması becerisi olarak adlandırılan jonglörlüğe ilgi arttı. Öğrenciler, rubik küp ve 3 topu kullanarak katıldıkları zeka oyunlarının derslerini de olumlu etkilediğini belirtirken, uzmanlar beynin sağ ve sol loblarını dengeli kullanmaya yarayan aktivitelerin eğitimdeki başarıyı perçinlediğini söyledi.

El ve göz koordinasyonunu geliştirerek odaklanma ve yoğunlaşmayı sağlayan jonglörlük uzun çalışma saatlerindeki performansı da arttırıyor. Bu yıl Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça rubik küp ve 3 top çevirme aktivitesine katılıp, beyin egzersizi yapıyor. Öğrencilerin stresli bir dönemden geçtiğini anlatan eğitimci Mutlu Çağlar, rahatlamaya ve dikkatini toplamaya ihtiyacı olan çocukları çeşitli zeka oyunlarına yönlendirdiklerini söyledi. Bu tür aktiviteler sayesinde öğrencilerin dijital detoks yaptığını dile getiren Çağlar, "Sadece matematik ya da fen bilgisi konularını anlatmak çocuklarımızın başarısında etkili olmuyor. Biz başarıyı zeka oyunları ile perçinliyoruz. Rubik küp adı verilen zeka küpünü çocuklarımıza öğrettik. Bunlarla evde dijital detoks yapmış oluyorlar. Dijital olmayan bir oyuncakla oynayıp rahatlamaları sağlanıyor. Bu yıl 3 top çevirmeyi de ekledik. Jonglörlük pek çok bilim adamının kullandığı güzel bir yöntem. 3 topu aynı anda hiç düşürmeden havada çevirmeye çalışıyorlar. Ritim ve koordinasyonu arttırmayı sağlıyor. Beynin her iki tarafı da çalıştığı zaman 'beyaz sıvı' denilen sıvı daha çok yayılıyor. Uzun ve hareketsiz pozisyonların oluşturduğu postür bozukluklarını engelliyor" dedi. Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde de faydalı olan oyunları 7'den 77'ye herkesin oynayabileceğini söyleyen Çağlar şöyle konuştu:

"Bir bilgisayarınız var ve sürekli içine bilgi depoladığınızı düşünün. Bir süre sonra bilgisayarınız şişer. Hemen işlem gücünü ve RAM'lerini değiştirirsiniz. Beynimizi de bir bilgisayar gibi düşünürseniz, biz de onun ramini ve işlemcisini arttırmak için bu tür oyunlarla uğraşabiliriz. 3 top 20 lira, rübik küp ise15 lira. 15 liraya satın aldığınız bir oyuncakla sizin verimliliğiniz artıyor. Çok para harcayıp eğitim alıyorsunuz ama bu bir süre sonra yeterli gelmiyor. Bunun için çok küçük oyuncaklarla eğitiminizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Çocuklar bundan zevk aldıkları için kısa zamanda öğrenebilir. Beyinleri buna müsait. Genç yaşta bizden çok daha çabuk öğrenirler."'DERS ARALARINDA KAFAMIN DAĞILMASINI SAĞLIYOR'Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencilerinden Mert Yılmaz (14), bu yıl günde ortalama 6 saat ders çalıştığını ancak farklı uğraşlarla dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Okul birincisi olan Yılmaz, başarısını arttırmak için zeka oyunlarından faydalandığını söyleyerek, "Planlı çalışmaya önem veriyorum. Kafamı farklı aktiviteler yaparak boşaltmam gerekiyor. 3 ya da 4'üncü sınıfta zeka küpleri öğrenmeye başladım. Ama türleri var, hepsini öğrenmeye çalışıyorum. Ders aralarında kafamın dağılmasını sağlıyor. Toplar da beyin koordinasyonuna iyi geliyormuş. Bunu öğrendiğimden beri daha fazla zaman ayırıyorum" dedi. Aynı okulda 8'inci sınıf öğrencisi olan Muhammed Güdün (14) de "Günde 4-5 saate yakın ders çalışıyorum, LGS için. Onun dışında tabi dinlenmemiz lazım. Televizyon izlemek ya da bilgisayar oynamak yerine rubik küp ya da top çevirme yapıyorum. Bunların benim için geliştirici olduğunu söylüyorlar. Ben de bu nedenle çalışmaya başladım. Rubik küpü yapabiliyorum ama top çevirmede çok iyi değilim ama yine de çalışıyorum. Ders çalıştıktan sonra benim için rahatlatıcı bir aktivite oluyor" diye konuştu. Deniz Türkmen (14) ise şunları söyledi:

"Rubik küpe geçen yıl başladım. Zevkli bir şey olduğunu görünce farklı modellerini aldım. Top çevirmede kendimi geliştiriyorum. Soru çözerken bazen sıkılıyorum. O zaman rubik küp yapıyorum. Keyifli geliyor, becerilerim gelişiyor, el kabiliyetim artıyor. Süre tutarak yapıyorum. Geçen yıl bu küpü 12 saniyede tamamlamıştım. Çalışırsam daha kısa sürede tamamlarım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ