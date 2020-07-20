Başarı 'Tecrübe' ile gelecek
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Başarı 'Tecrübe' ile gelecek

Başarıya giden yolda tecrübe ile harmanlanan, eğitimin önemini bilen ve tecrübesini Erzurum ile paylaşma hedefiyle eğitim hayatına başlayan Tecrübe Kurs Merkezi, güçlü kadrosu, hedef odaklı eğitim faaliyetleri ve öğrenci takibine verdiği önemle Erzurum'da eğitime yön vermeye aday oldu.

Başarı 'Tecrübe' ile gelecek
20.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:19

Başarıya giden yolda tecrübe ile harmanlanan, eğitimin önemini bilen ve tecrübesini Erzurum ile paylaşma hedefiyle eğitim hayatına başlayan Tecrübe Kurs Merkezi, güçlü kadrosu, hedef odaklı eğitim faaliyetleri ve öğrenci takibine verdiği önemle Erzurum'da eğitime yön vermeye aday oldu.

Kalıplaşmış öğrenci geliştirme yöntemlerinden ziyade bilimin öngördüğü adımları eğitim faaliyetlerinin temeline yerleştiren Tecrübe Kurs Merkezi, kapılarını 7., 8., 11. ve 12. sınıf öğrencilerine ve mezunlara açtı.

Kurucu Müdür Ertaş Cevizliler, "Yılların vermiş olduğu tecrübe, çıktığımız yolda fenerimiz olacaktır. Eğitim faaliyetlerinin eksiğini ve başarıya ulaştıracak metotları çok iyi biliyoruz. Öğrencilerin eğitimin tam ortasında olduğu hedef odaklı çalışmalarımızla fark oluşturmaya adayız. Tecrübe Kurs Merkezi; 12 kişilik sınıflarda profesyonel öğretmen kadrosuyla eğitim faaliyetlerine başladı. Kurs merkezi anlayışını temelden değiştiren Tecrübe Kurs Merkezi, okul disipliniyle tam gün eğitim anlayışını benimsemiş durumda. Kişiye özel eğitim koçluğu sistemiyle öğrencisinin her daim yanında olan ve onların doğru adımlar atmasına yardımcı olmaya çalışan Tecrübe Kurs Merkezi'nde öğrenci takibi en önem verilen konular arasında. Soru çözümünün sınav başarısındaki etkisini bilen Tecrübe Kurs Merkezi, soru çözüm saatlerinin yanında düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla da öğrencisinin tüm eksiklerini tamamlamayı hedef haline getirmiştir. Kapılarını LGS ve YKS'ye hazırlanan 7, 8, 11, 12. Sınıf ve mezun öğrencilere açan kursumuz, pandemiden etkilenen öğrencilerinin eksiklerini telafi etmek ve yeni döneme öğrencilerinin tam bir motivasyon ile başlamalarını sağlamak için 6 Temmuz'da başladığı yaz kursunu 4 Eylül'e kadar sürdürecek akabinde 11 Eylül'de yeni dönem çalışmalarını başlatacaktır. Yaz kursunda, öğrencilerinin önceki dönem eksiklerinin telafisine odaklanan kurs merkezimiz, yeni dönemle birlikte gerek LGS gerek YKS çalışmalarına çok hızlı bir giriş yapıp öğrencilerinin başarı basamaklarını tırmanmasında yardımcı olmaya kararlı. Sınav sürecini çok iyi bilen öğrenci koçları nezaretinde, öğrenciler her iki sınava da en iyi şekilde hazırlanma şansını elde edeceklerdir. Piyasanın en kaliteli yayınlarıyla çalışma kararlılığında olan merkezimizde, gerek soru bankası gerek deneme sınavı bakımından öğrencilerinin ihtiyaçları fazlasıyla karşılanmış olacak. Ders saatlerinin belirlenmesinde sınav sürecinin en ince ayrıntıları uzman eğitimcilerimiz tarafından analiz edilmiş ve öğrenciye en fazla fayda sağlayacak ders saatlerinde karar kılınmıştır. Birbirinden tecrübeli eğitim kadrosuyla adından söz ettirmeye aday merkezimiz, aynı zamanda kolay ulaşılabilmesiyle de öğrenci ve velilere bir konfor sağlamakta. Şehrin merkezinde Saraybosna Caddesi Dere Cami arkasında yer alan Tecrübe Kurs Merkezi lokasyon olarak da rahat erişilebilir konumda yer almaktadır" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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