Başarı sizden tatil Büyükşehir'den!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra'da bulunan gençlik kamplarını; spor ve eğitim alanlarında takım halinde veya bireysel başarı elde eden gençlerle ve ailelerine tahsis etti. Daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim kampları olarak kullanılan alandan, artık Türkiye genelinde veya uluslararası arenada ilk 3'e giren Kocaeli'deki tüm spor kulüpleri veya bireysel sporcular yararlanabilecek. Aynı şekilde eğitim alanında YKS'de ilk 100'e giren öğrencilerle Büyükşehir'e bağlı Bilgievi ve Akademi Liselerin kendi içlerinde düzenledikleri yarışmalarda dereceye girenler kampa katılabilecek. Gençlerin aileleriyle birlikte tatil yapacağı kamplarda her şey dahil sistemi uygulanacak.

DERECEYE GİREN SPORCULAR VE ÖĞRENCİLER

Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Kerpe Gençlik ve Spor Kampı ile Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı, başarılı gençlerle ailelerine tahsis edildi. Spor dallarında Türkiye genelinde ve uluslararası yarışmalarda Kocaeli'ni başarıyla temsil ederek dereceye giren takımların oyuncularıyla bireysel olarak başarılı olan sporcular, bu kamplardan aileleriyle birlikte yararlanacak. Aynı şekilde Kocaeli'de yaşayan ve YKS'de ilk 100'e giren öğrenciler de aileleriyle beraber kamp yapabilecek. Büyükşehir'in eğitime yönelik hizmete aldığı Bilgievleri ve Akademi Liselerin kendi içlerinde düzenledikleri yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de yine aileleriyle birlikte tatile çıkabilecek.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ

Kamp dönemleri 15 Eylül 2019 tarihine kadar pazartesi-perşembe ve cuma-pazar olmak üzere 4'er günlük 2 dönem olarak belirlendi. Başarılı gençlerle aileleri bu dönemlerde Kandıra'nın en güzel sahillerine sahip Kerpe ve Kumcağız'daki kamp alanlarında eğlenerek dinlenecek, denize girecek ve iyi vakit geçirecek. Böylece başarıları Büyükşehir tarafından ödüllendirilmiş olacak. Ulaşımın kamp misafirlerine ait olduğu planlamada sabah kahvaltısıyla öğle ve akşam yemekleri Büyükşehir tarafından kamp alanındaki restoranda karşılanacak. Böylece Kocaeli'nin başarılı gençleriyle aileleri, güney sahillerinde yer alan büyük otellerde olduğu gibi her şey dahil konseptinde ağırlanmış olacak.

AİLEMİZ İLE TATİL YAPIYORUZ

Tesislerde konaklayan Kağıtspor Güreşçisi Ali Ekber; "Güreşe 7 yaşında başladım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübünde güreşiyorum. Son turnuvada Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye derecesi yaptığım için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ailemle burada tatil yapma fırsatı verdi. Sabah antrenörlerimiz ile sporumuzu yapıyoruz. Arkadaşlarımızla oyunlar oynayıp eğleniyoruz. Aynı zamanda denize yakın bir yer olduğu için tatilimizi yapıyoruz. Yeni sezon öncesinde burası bizim için hazırlık kampı gibi oldu. Yeni sezonda hedefim yeniden Türkiye birincisi olmak" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Tekvando antrenörü Musa Temel; "15 yıldır tekvando branşını çalıştırıyorum. Türkiye ve uluslararası birçok şampiyonaya katıldık. Çalışmalarımızın meyvelerini bu müsabakalarda dereceler elde ederek aldık. Stresli bir sezonu geri de bıraktık. Çocukların arkadaşları dışarda eğlenirken sporcularımız salonlarda canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Bu tesisler çocukların stresini atmak için çok verimli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcu dostu ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için her daim çalışan bir belediye. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

SPORCULARIMIZ MORAL DEPOLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Güreş antrenörü Abdülhamit Altun; "Uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında derece elde eden sporcularımız ile burada tatil yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz. 12 sporcumuz ile burada sabah sporumuzu yapıyoruz. 3 öğün yemeğimiz karşılanıyor. Öğlen denizde yüzerek vakit geçiriyoruz. Burası muhteşem bir yer. Yeni sezon öncesi çocuklarımız ve aileleri için önemli bir etkinlik oldu. Çocuklarımız yeni sezon öncesi güzel moral depoladı." İfadelerini kullandı.

KERPE GENÇLİK VE SPOR KAMPI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan kamplardan Kerpe Gençlik ve Spor Kampı'nda 12 adet bungalov ev bulunuyor.Bungalov evlerde ebeveyn banyolu 1 yatak odası, banyo, oturma odası, oturma takımı, mutfak tezgâhı, yemek masası bulunuyor. Ayrıca kampta ortak olarak kullanılabilecek bay ve bayan tuvalet alanları, mescit, restoran var. Güvenlik hizmetinin de verildiği kampta her eve ait internet ve wifi hizmeti sunuluyor.

Kerpe Gençlik ve Spor Kampı, İzmit şehir merkezinden 58 km, Kandıra şehir merkezinden ise 13 km uzaklıkta. Otobüsle ulaşım sağlayacak katılımcılar için 800K(Körfez-İzmit-Kerpe) Körfez Belediyesi önünden kalkıp D-100 otoyolu üzerinden Kerpe sahile gidiyor. 800 numaralı otobüs ise İzmit garajlardan kalkıp-Kandıra'ya gidiyor. Bu otobüsü kullanacak olanların indikten sonra aktarma yapması gerekiyor. 818(Kandıra-Kerpe) otobüsü Kandıra Otogardan kalkıp Kerpe sahile gidiyor.

KUMCAĞIZ GENÇLİK VE SPOR KAMPI

Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı da toplam 12 adet ikiz ev ve 24 adet daireden oluşuyor. 2 katlı evlerin ilk katında giriş, hol, oturma odası ve veranda bulunuyor. Oturma odasında mutfak dolabıyla tezgah var. 2. katta da bir oda ve küçük bir ardiye yer alıyor. Evlerin ısıtma ve soğutması klimayla sağlanıyor. Güvenlik hizmeti bulunan kampta ortak alanlarda mescit, yemekhane, mutfak, bulaşıkhane, sentetik çim halı futbol sahası, çocuk oyun alanı var. Kumcağız plajına yürüme mesafesindeki kampın genelinde tv sistemi de mevcut. Evlerin sıcak suları mutfakta bulunan termosifonlarla sağlanıyor.

Kaynak: Bültenler