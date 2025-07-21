Başarı sıralaması şartı olan bölümler hangileri 2025?

Üniversite yerleştirme sürecinde belirleyici olan bu şartlar, özellikle popüler ve kontenjanı yüksek programlar için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 yılında hangi bölümlerde başarı sıralaması şartı aranacak? İşte detaylar…

YKS BAŞARI SIRALAMASI BARAJI OLAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sürecinde, aşağıdaki bölümlere yerleşebilmek için en düşük başarı sıralamasını sağlamak gerekiyor:

• Tıp Fakültesi: 50.000 (Sayısal)

• Hukuk Fakültesi: 100.000 (EA)

• Diş Hekimliği: 80.000 (Sayısal)

• Eczacılık: 100.000 (Sayısal)

• Mimarlık: 250.000 (Sayısal)

• Mühendislik Programları: 300.000 (Sayısal)

• Öğretmenlik Programları: 300.000 (İlgili Puan Türü)

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI NEDEN ÖNEMLİ?

YÖK tarafından belirlenen bu sıralamalar, adayların tercih yapabilmesi için asgari koşulu ifade ediyor. Örneğin, Tıp Fakültesi için SAY puan türünde 50.000'inci olmayan bir aday, bu bölümü tercih listesine ekleyemeyecek. Benzer şekilde, Hukuk için EA puan türünde 100.000'inci sırayı geçemeyen adaylar da bu programa yerleşemeyecek.

HANGİ MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNDE BARAJ VAR?

Mühendislik programlarının çoğunda 300.000 başarı sıralaması şartı aranırken, Orman, Ziraat ve Su Ürünleri Fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği gibi bölümler bu kapsamın dışında tutuluyor. Ancak Gıda Mühendisliği gibi Ziraat Fakültesi bünyesindeki bazı programlar da 300.000 barajına tabi olacak.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öğretmenlik programlarında başarı sıralaması şartı, ilgili puan türünde 300.000 olarak belirlendi. Özellikle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) gibi yüksek talep gören bölümlerde bu baraj, adayların tercih stratejisini doğrudan etkiliyor.

2025 YKS TERCİH STRATEJİSİ NASIL OLMALI?

• Başarı sıralamanızı kontrol edin: Hedeflediğiniz bölümün barajını geçip geçmediğinizi ÖSYM sonuç belgenizden kontrol edin.

• Alternatif tercihler oluşturun: Barajı geçemeseniz bile, farklı bölümleri listeye ekleyerek yerleşme şansınızı artırabilirsiniz.

• Puan türüne göre planlama yapın: EA, SAY veya SÖZ puan türlerinde farklı barajlar olduğunu unutmayın.

2025 YKS yerleştirme sürecinde başarı sıralaması şartı olan bölümler, adayların tercih listelerini şekillendirecek. Bu nedenle, sınav sonuçlarınızı ve sıralamanızı dikkatlice analiz ederek doğru tercihler yapmalısınız!