Başarı hikayesi: Ozon tabakasını kurtaran Montreal Protokolü

Bundan 30 yıl önce bilim insanları kirliliğin ozon tabakasının incelmesine ve yeryüzündeki yaşamı tehlikeli radyasyona maruz bırakmasına neden olduğunu keşfettiler. Kısa bir süre sonra uluslararası bir anlaşma olan Montreal Protokolü, ozon tabakasının incelmesine yol açan maddelerin üretimini yasakladı. Bir araştırmaya göre, bu anlaşma ozon tabakasındaki deliğin kapanmasına yardımcı oldu..

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