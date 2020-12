Başarı hikayesi herkese örnek oldu, sosyal medyada beğeni topladı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Salihli ilçesinde doğan ve 14 yaşından bu yana İstanbul, Hindistan ve Amerika'da eğitim gören Melisa Tokmak'ın başarısı örnek oldu. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'ni başarıyla bitiren Toprak, bir yazılım şirketinde yönetici olarak çalışmalarını sürdürürken gelecekte kendi şirketini kurmayı hedefliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğan Melisa Tokmak'ın başarı hikayesi sosyal medyada büyük ilgi topladı. 14 yaşında ailesinden ayrılan ve İstanbul'da lise hayatını tamamlayan Tokmak önce Hindistan'da ardından da Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'ne giderek eğitim aldı. Burada okulunu başarıyla tamamlayan Tokmak, ilk olarak sosyal medya devi Facebook'ta işe başladı. Ardından kendisini geliştirmek için buradan ayrılan Tokmak, Silikon Vadisi'nde bulunan başka bir firmada yöneticilik yapmaya başladı. Manisa'nın Salihli ilçesinden Amerika'nın Kaliforniya eyaletine uzanan başarı öyküsünü sosyal medyada yazan Tokmak'ın başarısı tüm gençlere örnek oldu.

Manisalı Melisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan annesi Ayşegül Tokmak ve baba Sedat Tokmak, Salihli'den zirveye ulaşan kızlarının başarısı ile gurur duyduklarını söyledi. Ailesiyle görüntülü konuşan Melisa Tokmak, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İnsanların hayatlarına yardımcı olacak şirket kurmayı hayal ettiğini belirten Tokmak, "Ben de inşallah burada, diğer yabancı girişimciler gibi insanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istiyorum ileride. Bunun yolu ise çok çalışmaktan geçiyor. Birçok insanın hayat hikayesi kolay olmuyor. Ben de biraz kendi hayat hikayemden bahsetmek istedim ki herkes istedikten sonra bir şeyler başarabileceğini anlasın. Ben aslında çok mutlu ve kolay bir çocukluk dönemi geçirdim. Bence çocukluğunuzda en önemli şey sevgi" dedi.

İlk okul dönemlerinde de sürekli üretmek için düşündüğünü belirten Tokmak, "Salihli üzüm sektöründe oldukça ileride ve büyük bir kent. Henüz ilk okuldayken üzümleri kurutmak için bir proje yapmak istedim. Bu projede kullanacak olduğum motoru temin etmek için buzdolabı tamircisine gitmiştik. Babamla gidip bir buzdolabı motoru almıştık. Bu projemde TUBİTAK'ta birinci olmuştu. Lise eğitimimde de yine TUBİTAK için daha gelişmiş bir proje hazırlamıştım. Bu projede de optik fizik kullanarak sahte balların ayırt edilmesini amaçlamıştım" dedi.

"İnsanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istiyorum"

Gelecekte insanlara faydalı olabilecek şirket kurmayı hedeflediğini belirten Tokmak, "Şu anda çalıştığım şirkete de hayalime daha yakın olabilmek için geçmiştim. Benim gibi çok çalışan insanların yanında olmak yaptıkları işlerin etkisinin daha çok olduğu göstermek için bu şirkete geçtim. Girişimci insanlar, çalışkan insanlar hep kendi şirketlerini kurup dünyanın çözülemeyen sorunlarını çözmek, insanların yaşamlarına yardımcı olmak istiyorlar. Biliyorsunuz burada birçok Türk girişimcimiz de var. Birçok girişimci insan hayatına yardımcı olmak için çaba sarf ediyor. Bende inşallah burada, diğer yabancı girişimciler gibi insanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istiyorum ileride. Bunun yolu ise çok çalışmaktan geçiyor" diye konuştu.

"Kızımla her zaman gurur duyduk"

Melisa Tokmak'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde esnaf olan babası Sedat Tokmak "Melisa'nın başarıları ile gurur duyuyoruz. Çocukluğundan bu yaşına kadar bizi her zaman gururlandırdı. Bizim için Salihli'de Altınordu İlkokulu'nda eğitim görürken ne ise Melisa, şimdi de Dünya'nın büyük şirketlerinde çalışıyor. Melisa, bizim için yine aynı Melisa."

"Anne ve babalar her zaman çocuklarının arkasında durmalı"

Kızına her zaman destek olduğunu belirten anne Ayşegül Tokmak "Ben bir anne olarak kızımla her zaman gurur duydum. Kızım küçüklüğünden itibaren çok zekiydi. Açıkçası her zaman yanımda olsun diye bu kadar da zeki olmasını istemedim. Bu çok güzel, gurur ve onur verici bir şey ama, bir anne için çocuğunun küçük yaşlarından itibaren yanından ayrılması çok zor bir şey. 14 yaşından beri eğitimine dışarıda devam ediyordu. Melisa henüz 4. sınıfa bile giderken 'Anne çok istediğim 4-5 lise var. Ben bunlardan birisini kazanıp gideceğim. O gün geldiğinde benim içinde senin içinde zor olacak. İkimizde buna hazırlıklı olalım' demişti. O gün geldiğinde ikimizde buna hazırdık. 4. Sınıfta iken kızım bizi o güne hazırlamıştı. Onun en büyük hedefi Stanford'du ve orayı kazandı. O her zaman ne yapması gerektiğini biliyordu. Biz sadece onun arkasında durduk. Bizde ona her zaman güvendik. Bence her anne ve baba ona güvenmeli ve onun arkasında durmalı" dedi. - MANİSA

