Başarı hikayelerini paylaştılar

Green Destinations Halk Oylaması'nda ilk 3'e giren destinasyonların başarı hikayelerinin anlatıldığı online panel düzenlendi.

Green Destinations Halk Oylaması'nda ilk 3'e giren destinasyonların başarı hikayelerinin anlatıldığı online panel düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Sürdürülebilirlik Birimi tarafından Bitez destinasyonunda gerçekleştirilen Kaliteli Kıyı (Quality Coast) sertifikasyon programı dahilinde Bitez, "Deniz Dibi Temizliği Kampanyası" başarı hikayesiyle Top 100 ödülüne hak kazanmıştı.

Green Destinations etkinlikler ve takım koordinatörü Csenge Adri ny'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi olarak çevre konularına dair farkındalık sağlamak için çok çalıştıklarını, pandemi ile birlikte nüfusun 500 bine ulaştığını ancak Bodrum'un hala bir kasaba olduğunu, bu artışın özellikle çevre kirliliğini arttırdığını belirterek, "Hem bioçeşitliliğin azalması hem de denizlerdeki çöplerin fazlalığının denizlerimiz üzerinde oluşturduğu tehdit, Bodrum Belediyesi'nin bir an önce harekete geçmesini sağladı. Bu çerçevede de "Denize En Çok Mavi Yakışır" mottosuyla Türkiye'nin ilk düzenli deniz dibi temizliği projesini başlattık" dedi.

Başkan Aras'ın katıldığı panelin diğer katılımcıları ise ikincilik ödülünü kazanan Romanya'nın Bison Land destinasyonundan Viorela Chiper ve üçüncülük ödülünü alan Şili'nin Futaleufu destinasyonundan Natalia Baeza Ibanez oldu.

Katılımcılar panel süresince başarı hikayelerini, pandemi sonrası yaşanan süreci ve gelecek için öngörülerini paylaştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı