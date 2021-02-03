"Başarı Her Yerde" projesinde okul sayısı 16'ya çıktı

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "Başarı Her Yerde projesi, bizim banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk stratejimizle ve anlayışımızla birebir örtüşen bir proje. Banka olarak gönüllü finansçılarımızın da desteğiyle ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğa destek olmak istiyoruz.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "Başarı Her Yerde projesi, bizim banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk stratejimizle ve anlayışımızla birebir örtüşen bir proje. Banka olarak gönüllü finansçılarımızın da desteğiyle ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğa destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, 2015 yılında hayata geçirdiği "Minik Eller Büyük Hayaller" kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında çocuk ve genç eğitimleri odağında pek çok projeyi hayata geçiriyor.

Bu projelerden biri olan "Başarı Her Yerde" ile Ankara ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Türk Eğitim Derneği (TED) ile Ankara ve Adana'da ulaşılan dezavantajlı okul sayısı 2020 yılında 8'den 16'ya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu "Minik Eller Büyük Hayaller" adlı çocuk odaklı kurumsal sosyal sorumluluk platformunda, topluma katkı sağlamak amacı ile pek çok proje hayata geçirdiklerini ve desteklediklerini aktardı.

"Başarı Her Yerde" projesinin banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk stratejileriyle ve anlayışlarıyla birebir örtüşen bir proje olduğunu belirten Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Eğitime erişimde fırsat eşitliği bugün tüm dünyada yaygın olarak kabul edilen bir olgu. Eğitim, iş gücü başarısını, genel insani gelişimi ciddi ölçüde etkiliyor. Ayrıca çocukların yaşam şansları, sosyal sınıfları, ırkları ve cinsiyetleri gibi doğum ile belirlenmiş farklılıklar ancak eğitimle bertaraf edilebiliyor. Nitelikli eğitimde fırsat eşitliğine inanan bir kurum olarak, çocuk ve gençler için hayata geçirdiğimiz tüm projeleri ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını bu temel üzerinde kurguladık.

Amacımız, kültür, sanat ve eğitim alanlarında çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni ufuklar açacak girişimlerde bulunmak ve bu nitelikli eğitime ulaşımda sınırları kaldırmak. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın bir diğer şartı da nitelikli eğitimi ulaşılabilir kılmak ve bu gayeyle banka olarak gönüllü finansçılarımızın da desteğiyle ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğa destek olmak istiyoruz."

"Öğrencinin başarısını etkileyen temel faktör, çocuğa nasıl başaracağını göstermek"

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Başarı Her Yerde" projesinin kendileri için öneminin altını çizerek, eğitimdeki temel ihtiyacın fırsat eşitliği olduğunu, özellikle nitelikli eğitime ulaşmakta zorluk yaşayan çocuklara umut olduklarını bildirdi.

Bunu yaparken paydaşların da gönüllülük ilkesi ile projeyi sahiplenmesinin başarıda önemli olduğunu belirten Pehlivanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öyle ki Başarı Her Yerde Projesi ile gördük ki öğrencinin başarısını etkileyen temel faktör, çocuğa nasıl başaracağını göstermek. 'İyi olmayan öğrenci' olgusunu kabul etmiyorum. Doğru ve nitelikli eğitime ulaşamamış, öğrenme becerisi kazanamamış, öğrenmeyi görev olmaktan çıkaramamış çocuklar görüyoruz. Tam bu noktada Başarı Her Yerde Projesi devreye giriyor ve sosyoekonomik anlamda zorluk yaşayan çocuklara, kendileri ile aynı şartlardan gelen büyükleri nasıl başaracaklarını öğretiyor. Okul iklimi, çocukların ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. Sadece akademik değil, sosyal ve kültürel anlamdaki eksikler gideriliyor. Hal böyle olunca başarı grafiği gün geçtikçe yükseliyor. Temennimiz, binlerce çocuğa daha umut olabilmek."

Salgında online eğitimlerle okul ve öğrenciler desteklenmeye devam edildi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, salgın süresince, Mart-Haziran 2020 döneminde, online eğitimlerle okul ve öğrenciler desteklenmeye devam edildi.

Projeye yeni dahil olan okulların yönetici ve öğretmenlerine TED Uzaktan Eğitim Modülleri iki bölüm halinde açılarak, ardından online sertifikalar gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığının EBA eğitimlerinin yanı sıra TED Okulları öğrencileri için TED Okulları öğretmenleri tarafından hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alan tüm temel dersler bilişim teknolojileri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarındaki videolardan proje okulları öğrencilerinin de faydalanmaları sağlandı ve her hafta yenilenen video içerikleri okullarla paylaşıldı.

QNB Finansbank'ın destekleriyle TED Okullarında yürütülen kampanyalar aracılığıyla her okula özgü geliştirilen projeler destekleniyor, okullara malzeme, materyal desteği sağlanıyor.

İl içi ve il dışı gezilerle kültürel gelişimin desteklenmesinin yanı sıra akademik destek kursları açılarak izleme sınavları gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, spor, sanat, robotik-kodlama gibi alanlardaki faaliyetler yarışmalara katılımlarla pekiştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu