Başarı Belgesini Getiren Öğrenciye Ücretsiz Tıraş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir erkek kuaförü, takdir veya teşekkür belgesi getiren öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Kızıltepe ilçesinde kuaför Serdar Ulutaş, internet üzerinden başarılı öğrencileri ücretsiz tıraş edeceğini duyurdu. Bunun üzerine takdir veya teşekkür belgesi alan çok sayıda öğrenci, tıraş olmak için salona geldi.

Takdir ve teşekkür belgesini gösteren öğrenciler, çalışanlar tarafından ücretsiz tıraş edildi.

"Geleceğimiz pırıl pırıl olsun"

Ulutaş, geleneksel hale getirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında takdir veya teşekkür belgesi getiren öğrencilere saç tıraşı hediye ettiklerini söyledi.

Başarıyı ödüllendirerek eğitime katkıda bulunmayı arzu ettiklerini belirten Ulutaş, şöyle dedi:

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Gençlerimiz mutlu olsun, başarısı ödüllendirilsin, geleceğimiz pırıl pırıl olsun. Bu uygulamamız birkaç gün devam edecek. Yoruluyoruz ama değiyor. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor. Bizleri de ayrıca mutlu ediyor."

İnkılap Ortaokulu öğrencisi Yaşar Barış Bora da güzel geçen bir dönemin sonunda teşekkür belgesi aldığını belirterek, "Ben de teşekkür belgemi getirerek, saç tıraşı oldum. Ağabeylerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA