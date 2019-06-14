Başarı belgesini getiren öğrencilere ücretsiz tıraş

DİYARBAKIR'da erkek kuaförü Berat Polatoğlu (34), okulların tatil olmasıyla karneleriyle birlikte başarı belgelerini getiren öğrencileri 2 gün boyunca ücretsiz tıraş edecek.

Diyarbakır'da erkek kuaförü olarak çalışan ve katıldığı uluslararası yarışmalarda dünya şampiyonluğu bulunan Berat Polatoğlu, yaklaşık 9 yıldır sürdürdüğü, başarılı öğrencileri ücretsiz tıraş etme kampanyasını bu yıl da devam ettirdi. Polatoğlu, Diyarbakır'ın Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde bulunan iki şubesinde başarı belgelerini getirecek olan öğrencileri iki gün boyunca ücretsiz tıraş edecek. 27 yıldır kuaförlük mesleğinin içinde olduğunu belirten Polatoğlu, "Ortaokulda eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Çünkü aileme bakmam gerekiyordu. Müşterimiz okula gidip gitmediğimi sordu. Okula gitmediğimi öğrenince elimden tutup beni okula kayıt ettirdi. Sonrasında okula tekrar başladım. Bana kıyafetlerimi aldılar. O zamanın parası ile 20 TL harçlık veriyorlardı. O zamandan beridir öğrenciliğin zor olduğunu biliyorum. Bundan dolayı 9 yıl önce arkadaşlarımızla 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Sonra 'Takdir ve teşekkür sizden tıraşınız bizden' kampanyasını başlattık. 9 yılda 5 binden fazla kişiyi ücretsiz tıraş ettik. 2019'da 6 bine tamamlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz 10 bini geçmek. Öğrenciler bizim geleceğimizdir. Çocuk olmanın en güzel yanı küçücük şeylerden mutlu olmaktır. Onların yüzlerinde tebessüm olmak bizi mutlu ediyor. Şu an 16 ilde bu kampanya devam ediyor" dedi.

'TAKDİR BELGESİ ALDIM TIRAŞ OLMAYA GELDİM'

Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Adar Aslan, 8'inci sınıfa geçtiğini kaydederek, "Takdir belgesi aldım. Bütün derslerim iyiydi. Savcı olmak istiyorum. Kampanyayı sosyal medyadan gördüm. Ben de takdir belgesi aldığım için tıraş olmaya geldim" diye konuştu.

Polatoğlu'nun ortağı Yahya Gözmek de bütün meslektaşlarının bu tür projelere el atması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece bu öğrenci projesi ile kalmasın. Her dalda bir proje yapılması çok güzel olur. Çocukların mutluluğuna ortak olduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Özel bir okulda okuyan ve lise 3'ncü sınıfa geçen Yusuf Kurt da "Sosyal medyadan duydum kampanyayı. Daha önce de gelmiştim. Belgemi alır almaz geldim buraya" dedi.



Kaynak: DHA

- Diyarbakır