Başarı belgelerine doymayan okul!..
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Başarı belgelerine doymayan okul!..

Başarı belgelerine doymayan okul!..
Bültenler - Haberler | Güncel

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; başarılı eğitimi ile Körfez'in tercih edilen okullarından biri konumuna yükseldi.

Okulda müdür olarak vazifeye başladıktan sonra adeta okulda devrim niteliğinde yenilikler ve değişiklikler yapan Harun Künü; okulun fabrika gibi çalışmasını sağladı.

Okulda üretilen masa ve sıralar; bir çok okulun ihtiyacını karşıladı. Yapılan bu üretimlerle hem okul kazandı, hem de okul öğrencileri aile bütçesine katkı sağlamış oldu. Yapılan bu güzel çalışmalar neticesinde yetkili kurumlardan kalite-başarı ve özel sertifikaları verildi. Okulun girişinde bulunan panoda; onlarca başarı ve kalite sertifikası bulunuyor. Körfez'in en başarılı ve en çok başarı sertifikası alan okulu Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Başarılı yönetim kadrosu ile Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Körfez'in en tercih edilen okullarından biri konumuna yükseldi. Başarının baş mimarı ise okul müdürü Harun Künü oldu. Harun Künü; hem veliler, hem öğrenciler ve hem de yetkili kurumlar tarafından 'başarılı müdür' olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Bültenler

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