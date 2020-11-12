Başaran Ulusoy kimdir? İş insanı Başaran Ulusoy koronaya mı yakalandı?

TÜRSAB eski başkanlarından iş insanı Başaran Ulusoy, corona virüsüne yakalandı. Ulusoy'un hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Peki Başaran Ulusoy kimdir? ne iş yapmaktadır? Kaç yaşındadır?

71 yaşındaki TÜRSAB eski başkanlarından iş insanı Başaran Ulusoy, corona virüsüne yakalandı. Covid -19 teşhisiyle İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtilen Başaran Ulusoy kimdir? Kaç yaşındadır?

BAŞARAN ULUSOY KİMDİR?

10 Mart 1949 yılında Trabzon'da doğan Türk iş adamı ve turizmcidir. İlk, Orta ve Liseyi Trabzon'da okuyan Başaran Ulusoy 1970 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1968'de ticaret hayatına atılan Ulusoy, inşaat, müteahhitlik hizmetleri, taşımacılık, ulaşım, sigortacılık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Turizm sektöründen önce inşaat, taşıma, ulaşım, sigorta gibi bir dizi sektörde faaliyet gösteren Ulusoy, 1981 yılında TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasip Üye olarak görev yaptı. 1991-93 döneminde TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldi, 3 dönem aradan sonra 1999'da yeniden Başkan oldu.

TEMA Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Halen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Danışma Kurulu, SKAL International Klüp, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve DEİK'in Yönetim Kurulu Üyesi olan Ulusoy; TOBB Turizm Sektörü Meclis Başkanı, UKTAŞ (Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği), Efes Kongre Merkezi-Kuşadası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

BAŞARAN ULUSOY COVİD-19 OLDU MU?

TÜRSAB'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı; "Eski yönetim kurulu başkanlarımızdan Sayın Başaran Ulusoy'un rahatsızlanarak tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Ulusoy'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."