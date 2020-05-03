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Başaran Dölen vefat etti

Başaran Dölen vefat etti
03.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:25

Eski milli voleybolcu Başaran Dölen vefat etti.

Eski milli voleybolcu Başaran Dölen vefat etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Voleybol Vakfı kurucu üyelerinden ve eski başkan yardımcılarından, eski milli voleybolcu Başaran Dölen'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Başaran Dölen'e başta ailesi olmak üzere sevenleri ve voleybol camiasına baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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