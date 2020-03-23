Başaran'dan Dünya Su Günü mesajı MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başaran mesajında, dünya genelinde yaşanan koronavirüs (COVID-19) salgınına değinerek suyun önemini hatırlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, 22 Mart 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Dünya Su Günü'nün, tükettiğimiz temiz su kaynaklarının korunmasına yönelik vurgusuna dikkat çekti. Genel Müdür Başaran mesajında şu ifadelere yer verdi: "Su, yaşamın en vazgeçilmez unsurlarından biri. Bunu biliyor olmamıza rağmen gündelik hayatımızda başka birçok şeyi olduğu gibi suyu da çok hoyrat bir şekilde kullanıyoruz. Temiz su kaynaklarını büyük bir hızla kirletiyor ve geriye dönülemeyecek bir şekilde yok ediyoruz. Özellikle 2020 yılı içerisinde yaşanan doğal afetlere baktığımızda Avustralya'da yaşanan yangın felaketi, birçok ülkede yaşanan kuraklık ya da sel vakaları gibi durumlar aslında bizlerin geriye bakıp düşünmemiz için büyük fırsatlar. Doğal çevreyi bilinçsiz bir şekilde yok ettiğimizde ortaya çıkan sonuçları yaşıyoruz diyebiliriz. Bizler de kurum olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde ilimizin içme suyu kaynaklarını korumak için gece gündüz demeden projelerimizi hazırlıyor ve bu projeleri hayata geçiriyoruz".

Salgın tehdidi suyun önemini bir kez daha ortaya koydu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınına da değinen Başaran, "Koronavirüs bir süre önce ne yazık ki ülkemiz sınırları içerisine de giriş yaptı. Sağlık Bakanlığımız salgınla mücadelesini sürdürürken, ülke genelindeki her kurum ve kuruluş da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için yoğun çaba göstermekte. Biz de yıllardır her fırsatta suyun önemine değinen bir kurum olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir daha gösterdik. MASKİ olarak, kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız tüm etkinliklerde vatandaşlarımıza suyun önemini ve bilinçli tüketimini anlatmaya, bu konuları elimizden geldiğince vurgulamaya çalışıyoruz. Su, doğanın bize sunmuş olduğu en önemli ve temel yaşam kaynağıdır. Suyu korumanın yolu da onu israf etmemek ve kirletilmemekten geçiyor. İsrafın önlenmesi noktasında hem kurum olarak bize hem de vatandaşlarımıza görev düşüyor. Bunun en başında yapmamız gereken şey de ihtiyacımız kadar su kullanmak ve tasarruf sağlamaktır. Ki yaşanan bu salgın süreci de bizlere bu durumun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi" açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Bültenler