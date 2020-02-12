Başaran, Alaşehir'de muhtarlarla buluştu

12.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:51

Mahallelerde hayata geçirilen çalışmalar hakkında muhtarları tek tek bilgilendiren Başaran, talep ve önerileri de dinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki çalışmalarını hem yerinde inceliyor, hem de vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde çözüm sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Alaşehir ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başaran'a ziyaretlerinde Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Fevzi Demir, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Himmet Güneş, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz, şube müdürleri ve MHP İlçe Başkanı Ali Uçak da eşlik etti. Toplantıda, altyapı durumları hakkında muhtarların soruları cevaplandı. Genel Müdür Başaran, kanalizasyon hatlarının sağlıklı kullanımından su tasarrufu ve kaçak su kullanım konularına kadar önemli bilgilendirmelerde bulundu. İçme suyu kademe aralıklarından bahseden Başaran, yapılan uygulamanın şebeke suyundan kaçak olarak bağ bahçe sulayan kişilere önlem olarak alındığını söyledi.

"Hayvan atıkları konusunda dikkatli olunmalı"

Hayvan atıklarının kanalizasyon şebekesine verilmemesi konusunda da uyarılarda bulunan Başaran, "Sizlere yaptığımız bilgilendirmeleri sizler de mahalle sakinleri ile paylaşın. Biz idare olarak evsel nitelikli atıksuları deşarj etmekle mükellefiz. Hayvan atıklarını taşımakla sorumlu değiliz. Ayrıca hayvan atıkları altyapının zarar görmesine ve kullanılamaz bir yapıya bürünmesine neden oluyor" dedi.

"En uygun hizmetleri kazandırma gayretindeyiz"

Başaran, vatandaşların zor durumda kalmaması için ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını dile getirdi. Başaran, "Görev alanımız gereği, vatandaşlarımızla sürekli bağlantı halindeyiz. Muhtarlarımız bu anlamda önemli birer köprü görevindeler. Mevcut ihtiyaçlara en uygun hizmetleri üretebilmek adına iş birliği içerisinde çalışmak zorundayız. Bu konuda sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Bu toplantılar vasıtası ile iletişimimizi güçlü tutarak, vatandaşlarımızın bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlama gayretindeyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler