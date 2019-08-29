Başaralı öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirildi

Başaralı öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirildi

Kilisli başarılı öğrenciler Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezdi.

29.08.2019 10:20
Başaralı öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirildi

Kilisli başarılı öğrenciler Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile yapılan ortak proje ile başaralı öğrenciler Gaziantep Hayvanat bahçesi gezisi etkinliği düzenledi.


Gaziantep'te hayvanat bahçesine giden çocuklar Hayvanat bahçesindeki onlarca hayvanı yakından görme fırsatı buldular. Çocuklar, projesi hazırlayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerini teşekkür ettiler. - KİLİS

Kaynak: İHA
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