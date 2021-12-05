Başantrenör Ayhan Avcı, Bellona Kayseri Basketbol'dan ayrıldı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, görevinden ayrıldığını bildirdi.

Avcı, AA muhabirine, kulüp yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından karşılıklı olarak anlaşıp görevinden ayrılma kararı aldığını söyledi.

Aldığı kararın çok zor olduğunu, Kayseri'de yıllardır mücadele ettiği takımını çocuğu gibi gördüğünü vurgulayan Avcı, "Kayseri'de sürekli ismi değişse de bu takıma 15 yıl emek verdim. Adeta kendi kulübüm gibiydi. Burada her zaman kendi evimde gibi hissettim. Çok güzel ve başarılı günler yaşadık. Emeği geçen ve bize destek veren herkese teşekkür ederim. Bundan sonra ki süreçte takıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Avcı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında bugün oynanan takımı başında Beşiktaş HDI Sigorta maçına çıkmamıştı.

Ayrıca, Kulüp Başkanı Ömer Yağmur da 29 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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