Başan Kara, Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydanı'nı İnceledi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ana hatları tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydanı'nı inceledi.

Kara, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Ramazan ayında alt kısmını ve Kurban Bayramında da üst yapısını tamamladığımız Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydan düzenleme projesinin yaklaşık yüzde doksan beşini tamamlamış bulunuyoruz. Sadece peyzaj bölümlerimiz kaldı onları da bayramdan sonra tamamlayacağız. Ama ana hatlar itibarıyla tamamlanmış vaziyette ve Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunuldu" dedi.

Projeyle ilgili olarak bazı düzenlemeler yapıldığını belirten Başkan Kara, "Bu düzenlemeler içerisinde bazı kavşaklarımız kapatıldı ve bazı kavşaklarımız yeniden düzenlendi. Şartlara ve ihtiyaçlara göre yapılan bu değişikliklerden inşallah Osmaniyeli hemşerilerimiz mutlu olacaktır. Çünkü insan hayatı bizim ve hepimiz için her şeyden önemli ve değerlidir. En başta bunu esas alarak düzenledik ve hizmete açtık" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE