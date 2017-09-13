Basam Başkanı Sait'ten Kuzey Iraklı Kürtlere Uyarı: "Sahte Hayallerle Siyonistlerin Tuzağına...

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, Kuzey Irak'taki Kürtlere, "Sahte hayallerle Siyonistlerin tuzağına düşmeyin" uyarısında bulundu.



Kuzey Irak'ta yapılacak referandumu değerlendiren BASAM Başkanı Rifat Sait, "Kuzey Irak'ta bağımsız Kürdistan için yapılacak referandumun 'Arz-ı Mev'ud', yani Siyonist Yahudilerin inandığı bir efsaneye göre sözde kendilerine yaratıcı tarafından vazedildiğine inanılan, Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan Nil'den Fırat'a kadar 'Büyük İsrail' devletinin topraklarıdır ki; bu durum İsrail'in Anadolu'ya geçişi için ilk bağlantı olacaktır" diye konuştu.



"Kürtler Çanakkale ruhu ile hareket etsin"



Müslüman Kürtlerin Çanakkale'de Anadolu için Türklerle, Arnavutlarla, Çerkezlerle birlikte savaştıklarını ve şehit düşerek yan yana yattıklarını hatırlatan Sait, bunun Çanakkale ruhu olduğunu söyledi. Sait şöyle devam etti:



"Anadolu'da Türkler, Kürtler, Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkezler, Lazlar birlikte yaşıyorlar, hepsi Müslüman ve alınları secdeye gidiyor. Oysa İsrail'in emelleri bütün bu kardeş milletlerin Anadolu'dan çıkmasıdır, bunu unutmasınlar. Kürt kardeşlerimiz Çanakkale ruhu ile hareket etsinler."



"Anadolu'nun 1897'de parsel planı yapıldı"



Ortadoğu'daki mücadelenin petrol ve doğalgaz mücadelesi olmasının yanı sıra inanç mücadelesi olduğunu ifade eden Sait, "Bugün Suriye krizinin, Libya, Irak ve Afganistan'daki olanların kökeninde aynı gerçek vardır. Buralardaki mücadelelerin temelinde inanç faktörü vardır. İsviçre'nin Basel kentinde 1897 yılında toplanan Birinci Siyonist Kongresi'nde alınan kararların başında 50 yıl içerisinde Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulması, 100 yıl içerisinde de Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan Nil'den Fırat'a kadar 'Büyük İsrail' devletinin kurulması kararları vardı" dedi.



"Arz-ı Mev'ud, AK Parti yüzünden gecikti"



Yahudilerin ilk isteğinin olduğunu vurgulayan Sait, "Yani başta İngiltere olmak üzere Batılıların desteği ile ilk 50 yıl içerisinde İsrail Devleti kuruldu fakat Arz-ı Mev'ud 100 yıl geçmesine rağmen gerçekleşmedi. Yahudi inancına göre Tanrı tarafından İsrailoğullarına vaat edilen topraklar hala Müslümanların elinde. Bu topraklar içinde Türkiye'nin bir bölümü de var. Ancak bu Yahudi efsanesi oldukça gecikti. Neden, çünkü Türkiye'de son 15 yılda güçlü bir AK Parti iktidarı var. Ayrıca Filistinli kardeşlerimizin başlattığı intifadanın bu 100 yıllık süreci engellediğini görüyoruz. Bu beklenmedik başarısızlık Siyonist lobileri de telaşa düşürmüş durumda. Çünkü Arz-ı Mev'ud için bastıran ABD ve İsrail bunu gerçekleştiremezse Batı'nın temelini oluşturan Hıristiyan-Yahudi medeniyetinin üstünlüğünü kaybedeceği ve üstünlüğün yeniden İslam'a geçeceğinden endişe ediyorlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR