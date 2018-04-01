Basam Başkanı Sait Açıklaması

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, Balkanlar'da uzun yıllardır ekilen düşmanlık tohumlarının hasat edilmeye çalışıldığını, buna karşı uyanık ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

BASAM Başkanı Sait, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Türkiye ile Balkan devletleri arasında sistematik ve bilinçli olarak düşmanlık tohumu ektiğini öne sürdü.

Sait, Makedonya'da Türk bayrağına yönelik saldırılar, Yunanistan ile yaşanan gerginlikler ve son olarak Kosova'dan FETÖ mensuplarının sınır dışı edilmesi sonrası yaşanan olayların ardındaki niyetin dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kosova'nın tepkisinde ABD'nin parmağının olduğunu ileri süren Sait, "Balkanlarda uzun yıllardır ekilen düşmanlık tohumları hasat edilmeye çalışılıyor. Uyanık ve tedbirli olmamız gerekiyor. Tarihten ders almamız gerekirken hala kendi aramızda çekişiyoruz." ifadelerini kullandı.