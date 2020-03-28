Başakşehirspor'lu futbolcular'dan 'Evde kal' çağrısı
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Başakşehirspor'lu futbolcular'dan 'Evde kal' çağrısı

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması ile ilgili bir çağrıda bulundu.

28.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:32
Başakşehirspor'lu futbolcular'dan 'Evde kal' çağrısı



Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet evde kal çağrısında bulundu. Futbolcular ve teknik heyet çektikleri videoda Türk halkına mesaj verirken, herkesi evde kalması yönünde uyardı.



Kaynak: Snob Magazin

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